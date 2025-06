Maria Monisteri Caschetto, sindaco di Modica, afferma che “mercoledì scorso, 18 giugno, assieme all’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, ho incontrato in Sala Spadaro i rappresentanti della Cna, presente la dottoressa Alessia Bonanno della Creset. Sul tavolo del confronto, la questione legata agli accertamenti dei tributi non pagati, emessi dalla società nei confronti di aziende e imprese della nostra città. Un incontro particolarmente proficuo ed estremamente positivo nei risultati, che ha raggiunto l’obiettivo di facilitare la gestione condivisa della delicata questione”. “Al rappresentante della Cna, Giuseppe Brullo – ancora il sindaco – abbiamo manifestato insieme alla Creset la nostra disponibilità a favorire il percorso di regolarizzazione della posizione singola di ogni impresa, in modo da potere consentire il rientro nel modo migliore possibile, dai tributi non pagati. E’ stato creato un vero e proprio ‘filo diretto’ tra Creset e imprese, con la Cna che farà da tramite per facilitare l’iter di aziende e imprese chiamate a regolarizzare la propria posizione debitoria. In questo modo, si è verrà a creare un circolo virtuoso in modo che l’imprenditore e il proprietario d’azienda possano assolvere ai propri doveri senza sentirsi vessati e la società Creset possa riscuotere il dovuto in tempi e modi congrui e corretti”.