Un’apertura intensa e carica di suggestioni quella scelta dalla Compagnia G.o.D.o.T., diretta da, per dare il via al progetto, sostenuto dal. Sabato 28 e domenica 29 giugno, alle 21, la monumentale scalinata del Duomo di San Giorgio asi trasformerà in un palcoscenico verticale, accogliendo la rappresentazione gratuita di, capolavoro verista di. L’opera, che si apre e si chiude nel giorno di Pasqua, simbolo di rinascita nella tradizione cristiana, in Verga. Ambientata proprio davanti a una chiesa, la scelta del Duomo di San Giorgio si carica così di una forte valenza simbolica: non solo cornice scenografica d’eccezione, ma vero e proprio spazio narrativo, luogo sacro e teatro del destino umano. “Abbiamo scelto di trasformare ancora una volta una scalinata in palcoscenico – spiegano i direttori artistici– una modalità che ci rappresenta, già adottata per la nostra stagione estiva al Castello di Donnafugata. Cavalleria Rusticana è un omaggio alla nostra terra, alla sua cultura e alle sue contraddizioni. Portarla davanti al Duomo significa restituirle la sua dimensione più autentica, nel cuore di una comunità che vive di storia, arte e passione. Teatro per Tutti è il nostro modo di omaggiare il pubblico per quasi trent’anni di ascolto, calore e partecipazione. E lo facciamo con uno dei testi più forti della nostra letteratura, in un luogo che è di tutti. Ringraziamo ilper il supporto al nostro progettoScritta nel 1880 e inclusa nella raccolta “Vita dei campi”, l’opera di Verga è un dramma asciutto e implacabile. Nessuna redenzione, ma l’inevitabile scorrere di passioni, codici d’onore e leggi non scritte. I personaggi sono archetipi sociali:, dominato dall’orgoglio e dalla gelosia;, simbolo della donna esclusa e abbandonata;, seduttrice priva di remore;, giustiziere del proprio onore. Figure tragiche immerse in un contesto rurale regolato da valori assoluti, spietati e inviolabili. La regia divalorizzerà questi elementi con una messa in scena essenziale, tesa e carica di pathos, arricchita da una, che nel 1890 rese immortale la novella trasformandola in uno dei capisaldi del melodramma italiano. In scena:, cone le piccole. Collaborazione tecnica di. Costumi a cura di Federica Bisegna.Intanto, si avvicina anche l’apertura dellaal Castello di Donnafugata, che debutterà ilcon “A birritta cu ‘i ciancianeddi” di, proposta in dialetto agrigentino. Per informazioni sulle attività della Compagnia G.o.D.o.T. è possibile chiamare i numeri 328.2553313, 339.3130315, 329.1421719, 339.3234452, 338.4920769 (anche WhatsApp), o scrivere a i nfo@compagniagodot.it