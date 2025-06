Il 24 giugno si terrà a Santa Croce Camerina un incontro pubblico dedicato alla promozione della prevenzione, della salute e della solidarietà. Ail Ragusa parteciperà su invito dell’associazione “La vita è bella” e della sua responsabile Angela Iozzia, da sempre impegnata sul territorio in attività di sensibilizzazione e sostegno in ambito sociale e sanitario. L’evento, dal titolo “Prevenzione e salute”, si terrà alle 18 presso la biblioteca comunale di via Gozzi.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per parlare di prevenzione, offrire testimonianze di vita e trasmettere messaggi di speranza a chi affronta quotidianamente le malattie onco-ematologiche. Tra gli interventi in programma, quello di Carmela Nicita, presidente di Ail Ragusa. Sarà l’occasione per approfondire i temi della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un appuntamento di rilevanza nazionale, volto a sostenere la ricerca scientifica, la cura, l’assistenza ai pazienti e il supporto alle famiglie (nella foto il palazzo di Città).