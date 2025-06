È stato sottoscritto questa mattina il protocollo d’intesa tra il Comune di Vittoria e l’Arma dei Carabinieri relativo al trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo del sistema di videosorveglianza urbana.

L’accordo consente alla centrale operativa dell’Arma dei Carabinieri di accedere in tempo reale alle immagini trasmesse dalle telecamere di videosorveglianza installate in vari punti strategici della città, al fine di potenziare le attività di controllo del territorio e garantire una più efficace prevenzione e repressione dei reati. In particolare, sarà possibile monitorare i veicoli in transito, contribuendo così in modo significativo all’accertamento di eventuali illeciti.

Si tratta del primo protocollo di questo tipo firmato in provincia di Ragusa dall’Arma dei Carabinieri, che rappresenta un importante passo avanti in materia di sicurezza urbana e protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 51/2018, che disciplina il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine e perseguimento di reati.

Alla firma dell’accordo erano presenti: il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Carmine Rosciano; il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello; il comandante della polizia locale, Filippo Pancrazi. Presenti anche il comandante del reparto operativo del comando provinciale di Ragusa, ten. col. Giuseppe Licciardello, e il comandante della Compagnia di Vittoria, cap. Raffaele Salustro.

L’intesa sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e della tutela dei diritti fondamentali.