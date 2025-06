Un braccialetto o un portachiavi, ricaricabili e facili da tenere anche in spiaggia, che permettono di usufruire delle 35 docce, alimentate tramite pannelli fotovoltaici, che sono state installate nel litorale santacrocese. Sono già moltissimi i cittadini, turisti e villeggianti che in questi giorni si stanno attrezzando e che stanno dimostrando di apprezzare particolarmente la novità introdotta dall’Amministrazione comunale, che si pone come fine quello di tutelare l’ambiente e di azzerare gli sprechi d’acqua. “Per usufruire delle docce basta appoggiare il braccialetto o il portachiave al Qr code presente sulla stessa e si avrà l’erogazione dell’acqua per 30 secondi”, spiega il sindaco Peppe Dimartino. Il braccialetto, dal costo di 10 euro, dà diritto a 100 docce di 30 secondi, mentre il portachiavi, dal costo di 3 euro, dà diritto a 30 docce, sempre di 30 secondi. È previsto un contributo una tantum di € 1,00 per il supporto, sia il braccialetto che il portachiavi. Tale importo non sarà applicato in caso di restituzione del dispositivo precedente. I dispositivi sono ricaricabili. I dispositivi saranno disponibili presso gli esercizi commerciali presenti nel link del sito istituzionale, con tutte le istruzioni https://comune.santa-croce-camerina.rg.it/novita/docce-in-spiagge-automatizzate-istruzioni-per-luso/