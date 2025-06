Ha fatto registrare un grande successo, ieri sera, la rappresentazione portata in scena dalla compagnia teatrale “Sacro Cuore” che, nel cortile esterno della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù (Gesuiti) ha raccolto la presenza di qualcosa come 400 persone. Una presenza straordinaria che, ancora una volta, premia le scelte del comitato parrocchiale e, in particolare, del parroco, il sacerdote Marco Diara, che punta a mettere in risalto l’aggregazione, il fare comunità.E ogni occasione, come in questo caso, è buona. La commedia proposta dal gruppo guidato in regia da Agata Arezzo con il titolo “A libretta” è stata molto applaudita e gli attori in scena sono stati capaci di strappare numerose risate ai presenti. Nel pomeriggio, poi, la celebrazione eucaristica (nella foto sopra di Salvo Bracchitta) presieduta da mons. Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Animata dal gruppo Famiglia giovani coppie, la messa è stata caratterizzata dalla presenza delle coppie di sposi che celebrano quest’anno il 25esimo e il 50esimo anniversario di matrimonio. Domenica, intanto, in occasione della solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, alle 18,15 la preghiera del Rosario e la coroncina al Sacro Cuore di Gesù. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, nel XXVI anniversario dell’ordinazione sacerdotale.