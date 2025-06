I commissariati di Pubblica sicurezza di Modica e di Vittoria hanno portato a termine due distinte attività di contrasto allo spaccio di droga, che hanno condotto rispettivamente alla denuncia in stato di arresto di un uomo di 41 anni, e al deferimento in stato di libertà di un giovane di 22 anni. A Modica, a seguito di una mirata attività investigativa costituita da pedinamenti e appostamenti, gli agenti hanno individuato e documentato un’attività di spaccio posta in essere da un uomo di 41 anni, nato a Catania ma da tempo residente nel Modicano. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire oltre 10 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish e la somma in contanti di 510 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. A Vittoria, gli operatori della Squadra Volanti hanno notato un giovane a bordo di un ciclomotore che, con atteggiamento sospetto, ha cercato di sottrarsi al controllo. Dopo un breve inseguimento, durante il quale il ragazzo ha commesso numerose infrazioni al codice della strada, è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno rinvenuto alcuni involucri contenenti cocaina e hashish, nonché un coltello a serramanico. Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che il ciclomotore era privo di copertura assicurativa e che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e fermo amministrativo. Il giovane, 22enne vittoriese, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.