Il santuario della Madonna del Carmine, situato nella piazza omonima a Ragusa, fa da cornice, a partire da ieri, ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Festeggiamenti che vedranno, quest’anno, la processione esterna con il simulacro in programma domenica 13 luglio. “Affidiamoci alla Madonna del Carmine – afferma il rettore del santuario, il sacerdote Gianni Iacono ocd, e la comunità dei frati carmelitani scalzi – e a Lei, in modo particolare, affidiamo tutti coloro che attraverso il loro impegno e sostegno economico permettono di realizzare ancora questa festa in suo onore”.

Da ieri, dunque, ha preso il via la quindicina in onore della Vergine con la recita delle Allegrezze alla Madonna del Carmine e con il canto delle Litanie lauretane. Subito dopo si è tenuta la messa presieduta dal rettore e quindi, al termine, l’accoglienza in santuario del simulacro della Madonna del Carmine”. Da oggi al 4 luglio, ogni giorno, ci sarà alle 18 la recita delle Allegrezze alla Madonna del Carmine e il canto delle Litanie lauretane. Alle 18,30, poi, la santa messa. Alle 21 la recita del Santo Rosario in piazza Carmine guidato dai frati. Si tratta, anche in quest’ultimo caso, di un momento molto atteso che consente alla comunità dei fedeli di ritrovarsi in un luogo iconico per dare vita a occasioni di preghiera d’insieme che risultano essere alquanto suggestive e in grado di richiamare l’attenzione non solo dei devoti ma anche, più genericamente, dei fedeli. “Anche quest’anno ci accingiamo a vivere la nostra bella festa in onore della Madonna del Carmine alla quale la nostra comunità e il nostro santo Ordine dei carmelitani scalzi si affidano e si onorano di averla come speciale protettrice, madre e sorella” conclude il rettore.