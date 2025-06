Anche quest’estate, dal 1° luglio al 31 agosto, torna “Mare senza frontiere”, il progetto promosso dall’Asp di Ragusa insieme ai Comuni della provincia per rendere le spiagge realmente accessibili. Giunto alla sua settima edizione, il programma si rinnova grazie al protocollo d’intesa con le Amministrazioni comunali, che hanno messo a disposizione spazi attrezzati per l’accoglienza delle persone con disabilità. L’iniziativa è pensata per offrire un sostegno concreto a famiglie e associazioni che si occupano di soggetti con disabilità neuromotorie, fisiche, intellettive o sensoriali, garantendo la possibilità di godere del mare in sicurezza. Ogni giorno, nelle postazioni individuate dai Comuni, saranno presenti due operatori socio-sanitari attivi in due turni: dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30. Si tratta di un servizio gratuito di accompagnamento e assistenza in spiaggia, rivolto a chi ha difficoltà motorie o necessita di un supporto qualificato per accedere al mare.: Marina di Acate (c/o Guardia Medica) •: Santa Maria del Focallo (Lido “Otello”) •: Marina di Modica (Piazza Mediterraneo), Maganuco •: Lido “U Calandra”, Lido “Enrique” •: Marina di Ragusa (Piazza Torre) •: Punta Secca (Lungomare Amerigo Vespucci), Casuzze (c/o Lido “Selene”) •: Donnalucata (Lungomare di Ponente – Lido “Sabir”), Sampieri (Lido “Pata Pata”) •: Scoglitti – Spiaggia 15 (c/o Lido “Mojito”) “Mare senza frontiere non è solo un progetto estivo, ma un tassello importante della nostra strategia per portare i servizi sanitari e sociali sempre più vicini alle persone – dichiara il direttore generale dell’Asp di Ragusa, dott. Giuseppe Drago –. È un modo concreto per promuovere inclusione e partecipazione, garantendo a ogni cittadino il diritto di vivere il mare e gli spazi pubblici senza ostacoli”.