Situazione di tensione nel pomeriggio in zona via Cavour, all’angolo con via Cacciatori delle Alpi, dove si è verificata una violenta rissa tra cittadini stranieri, pare di origine bengalese. Secondo quanto riferito da fonti presenti sul posto, alcuni dei coinvolti sarebbero stati armati di coltelli. Un uomo è rimasto ferito alla mano, probabilmente nel tentativo di difendersi o a seguito di un’aggressione diretta. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato comunque soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell’episodio tre pattuglie delle forze dell’ordine, che hanno riportato la situazione alla calma in pochi minuti. Gli agenti stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica della rissa, anche grazie alle testimonianze di alcuni passanti e alle immagini di videosorveglianza della zona. Non è ancora chiaro chi o cosa abbia scatenato il violento alterco. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità individuali e identificare tutti i partecipanti.