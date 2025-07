Sarà grande boxe al Centro commerciale ibleo di Ragusa. Domenica 6 luglio, a partire dalle 16, un momento speciale per gli appassionati del pugilato olimpico. E’ in programma, infatti, il confronto Sicilia Toscana con 15 match da brivido che vedranno la presenza dei pugili più forti della nostra isola pronti a contendere la vittoria a una rappresentativa toscana diretta dal ct della nazionale italiana femminile Donato Salvemini. “Un grande evento, tutto da vivere – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che ha promosso l’appuntamento e che si è avvalso della disponibilità del Centro commerciale ibleo, diretto da Alessia Naccari e da Carla Gurrieri (nella foto) – che susciterà grandi emozioni a tutti gli sportivi interessati alla “noble art”, capace di creare incontri che non mancheranno di attirare il supporto del tifo locale”. Saranno presenti i pugili ragusani diretti dal maestro Emanuele Schininà vale a dire Saliasi, Puma, Cappuccio, Brancacci e Ingegnoso. Ci sarà anche la partecipazione, per un momento di intrattenimento, del grande talento rapper ragusano Dennude che canterà per il pubblico presente. “Non vediamo l’ora – conclude il presidente Cassisi – di sederci a bordo ring per godere di questa kermesse che si annuncia straordinaria. E per questo rivolgiamo un appello agli sportivi affinché possano essere presenti in maniera consistente”.