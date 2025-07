Mentre prosegue la quindicina in onore della Madonna del Carmine, al santuario del centro storico di Ragusa ci si prepara per i momenti più intensi delle celebrazioni. Fino al 4 luglio, intanto, ogni giorno alle 18 recita delle Allegrezze alla Madonna del Carmine e canto delle Litanie lauretane. Alle 18,30 la recita della santa messa e alle 21 la recita del Rosario in piazza Carmine guidato dai frati. Sabato 5 luglio, in particolare, ci sarà il pellegrinaggio dell’Unitalsi di Ragusa. Alle 17,30 l’accoglienza dei malati accompagnati dai volontari dell’Unitalsi, alle 18 il Rosario e le Litanie lauretane animate dai volontari dell’Unitalsi. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Fabio Pistillo ocd, con la partecipazione dell’Unitalsi di Ragusa. Durante la santa messa, sarà imposto lo scapolare ai malati e ai volontari che lo richiederanno. Alle 19,30 agape fraterna in piazza Carmine con gli amici dell’Unitalsi e alle 20,15 serata animata dai clown dottori dell’associazione Ci ridiamo su. Domenica, invece, è in programma la giornata mariana per i bambini. Alle 11 la santa messa presieduta da padre Fabio Pistillo ocd. Alle 18 la recita delle Allegrezze alla Madonna del Carmine e canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono ocd. Al termine, benedizione dei bambini e affidamento a Gesù Bambino e alla Madonna del Carmine. Alle 20,30, molto atteso il concerto del coro Mariele Ventre diretto dalla maestra Giovanna Guastella. A seguire, il concerto della scuola di canto “Associazione musicale Armida” diretto dalla maestra Giulia Rizza.