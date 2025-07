Una ulteriore conferma per il Circolo Velico Kaucana che si ripropone fra le realtà più virtuose del panorama sportivo giovanile siciliano in ambito velico a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni. Sono ben tre i giovani velisti della classe optimist qualificati per la fase finale che si svolgerà sul Lago di Garda dal 2 al 7 settembre prossimi. Dopo la seconda selezione, svoltasi durante lo scorso fine settimana a Marsala con ben sei prove disputate, il Cvk può contare fra i qualificati Alessandro Battaglia, primo assoluto, Paolo Tabacco secondo e Annamaria Galofaro nona assoluta e terza femminile. Giorgio Mangiagli è invece fra i tre siciliani selezionati per il trofeo Coni che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al primo ottobre. Alessandro Battaglia porta a casa anche il Trofeo Capo Boeo’s Cup, giunto alla 48ª edizione, una delle regate più longeve e prestigiose della Sicilia, inserita nel calendario ufficiale della Federazione Italiana Vela. I risultati dei giovani velisti optimist si sommano a quelli degli atleti Cvk, risultati ottenuti nelle classi Ilca che vedono i portacolori ragusani nelle prime posizioni del ranking regionale. I risultati ottenuti sono il frutto di una programmazione protratta negli anni e di una intensa preparazione invernale curata dall’istruttore Peppe Terrana e dall’assistant coach Claudio De Fontes che, sebbene ancora giovane, è riuscito a trasmettere ai piccoli atleti l’esperienza maturata nei campi di regata avendo indossato anche la maglia azzurra ai campionati europei optimist del 2016. Un indubbio valore aggiunto rappresentato senz’altro dalla disponibilità logistica del porto turistico di Marina di Ragusa, base velica invernale del Cvk, che consente di effettuare allenamenti in sicurezza e con adeguata continuità anche durante il periodo invernale. Sono intanto pienamente attivi i corsi di vela estivi presso la sede storica del Circolo Velico Kaucana. Anche quest’anno sono stati proposti i progetti estivi con le scuole rientranti nei progetti Piano Estate 2025 che daranno la possibilità ad oltre cento giovani studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia di Ragusa di cimentarsi per la prima volta fra derive e scotte. Hanno aderito al progetto l’istituto comprensivo “Pirandello” di Comiso con due corsi, l’istituto comprensivo “G. Bufalino” di Pedalino, l’Iis “Fermi” di Vittoria e l’Iis “Vico – Umberto I” di Ragusa con un corso di windsurf, la cui pratica è entrata a pieno titolo fra quelle proposte dal Circolo velico Kaucana grazie all’apporto dell’istruttrice Fiv Chiara Firullo, neosocia del circolo. “Da genitore di una velista e da presidente del circolo posso affermare che la vela è una delle esperienze più formative che si possano offrire ai ragazzi – afferma il presidente Cvk, Nunzio Micieli – Per questo motivo stiamo proponendo degli open day per consentire a tutti di approcciarsi a questo straordinario mondo che coniuga il contatto con la natura con l’autostima e il problem solving, basi solide per costruire le nuove generazioni”. Il prossimo open day è in programma per domenica 13 luglio a Punta Secca presso la spiaggia di levante (Lido Anticaglie) dalle ore 11.00 fino al tramonto.