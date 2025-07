Sono 2 i feriti nell’incidente stradale verificatosi mercoledì mattina sulla ex strada statale 115, in contrada Piano Ceci, e che ha coinvolto un autocarro e uno scooterone. L’impatto ha causato il ferimento di 2 coniugi che viaggiavano a bordo della motocicletta. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando un autocarro, proveniente da un’arteria secondaria, si è immesso sulla ex statale effettuando una svolta non consentita dalla segnaletica. Nello stesso istante, sopraggiungeva la moto il cui guidatore, a sua volta, stava eseguendo un sorpasso nonostante la presenza di una striscia longitudinale continua. L’impatto, reso inevitabile dalle manovre contemporanee e non conformi al codice della strada, è stato violento. I due coniugi a bordo della moto sono stati prontamente soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso di Modica. Per loro, la prognosi è rispettivamente di 30 per l’uomo e 20 giorni per la donna. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche gli agenti della polizia locale, che, per la gestione della viabilità, hanno richiesto il supporto di una pattuglia di militari dell’esercito. Il traffico ha subito forti rallentamenti.