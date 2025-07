E’ in programma domani, venerdì 4 luglio, l’evento “Alessandro Criscione, il racconto di un ribelle sognatore”, l’appuntamento promosso per scoprire la passione e la tradizione che si celano dietro la produzione del pregiato Cosacavaddu ibleo, autentico gusto della Sicilia. A darne comunicazione è il consigliere comunale di Ragusa, Salvatore Battaglia (nella foto da sinistra con lo stesso Criscione), evidenziando la particolarità dell’evento che si terrà a partire dalle 17,30 nell’azienda agricola dello stesso Criscione, situata in contrada Camemi, sul territorio comunale. “Precisando che si tratta di una iniziativa a numero chiuso e che, però, vale la pena di evidenziare per mettere in luce le capacità dei nostri imprenditori agricoli, sempre più proiettati verso il futuro – aggiunge il consigliere Battaglia – voglio chiarire che, durante il pomeriggio, si avrà l’opportunità di partecipare una visita guidata in cui si potrà assistere alla lavorazione artigianale del formaggio oltre a prendere parte a una degustazione esclusiva condotta dal maestro assaggiatore di formaggi Onaf Bernardo Pasquali. L’evento culminerà con le originali interpretazioni culinarie della chef Francesca Barone. Dunque, un’occasione straordinaria in cui le eccellenze del nostro territorio potranno essere evidenziate per come meritano. Una opportunità anche per i nostri imprenditori di dimostrare il loro valore, così come accade in più di una occasione”.