Un evento storico per il porto di Pozzallo: questa mattina ha attraccato per la prima volta una nave da crociera, la “Oceania Nautica”, che è partita da Montecarlo per finire la crociera a Civitavecchia. E’ la prima volta, come dicevamo, per il porto ibleo che arriva una imbarcazione di tale stazza. La nave di 30mila tonnellate trasporta oltre 600 passeggeri. E’ rimasta ancorata fino alle 19 e i passeggeri sono scesi a terra per visitare non solo la cittadina marinara, ma anche le attrazioni artistiche, storiche e paesaggistiche dell’intera provincia di Ragusa. L’arrivo della “Oceania Nautica” rappresenta un importante banco di prova per lo scalo marittimo della città, che aspira a ritagliarsi un ruolo nel panorama del turismo crocieristico mediterraneo, con ricaduta positive per tutto il territorio Lo scalo della nave da crociera porta con sé opportunità economiche e occupazionali; sul sito della compagnia, Pozzallo viene descritta come una perla costiera siciliana, apprezzata per le sue spiagge Bandiera Blu e per la possibilità di visitare le città d’arte vicine come Noto, Modica e Ragusa. Adesso bisognerebbe adottare una visione strategica a medio e lungo termine affinchè la Oceania Nautica non rimanga un caso isolato, ma possa catalizzare l’attenzione anche di altre compagni crocieristiche.