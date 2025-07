“Comiso per la pace”, contro tutte le guerre in atto. E’ questa l’iniziativa del Comune che, in consiglio, ha votato all’unanimità una mozione presentata dai consiglieri di opposizione. “Dando seguito ad una mozione presentata dai consiglieri di opposizione e votata all’unanimità e fatta propria anche dalla maggioranza in Consiglio comunale – dichiara il sindaco Maria Rita Schembari – ho accettato l’invito ad esporre un manifesto simbolico di pace per far cessare ogni conflitto in atto. Mi sono dunque immediatamente mossa per far realizzare lo striscione “Comiso per la pace” che, già dalla scorsa settimana, è esposto nel palazzo municipale di piazza fonte Diana. L’iniziativa – ancora il primo cittadino – si incarna perfettamente nelle radici della nostra città che, storicamente, si è sempre distinta per le manifestazioni di pace per il disarmo mondiale. Un gesto simbolico, naturalmente, ma che continua a dare una ben precisa connotazione a Comiso sin dagli anni ‘80”.