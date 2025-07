Un altro prestigioso traguardo è stato raggiunto dal dott. Paolo Roccuzzo (nella foto), eletto recentemente dall’assemblea di Avis Regionale Sicilia a consigliere nazionale Avis: nella prima seduta del Consiglio dell’Avis nazionale di sabato scorso ha ricevuto dal neopresidente Oscar Bianchi la delega “Rapporti con il mondo della scuola“ con scadenza 2028. Una soddisfazione immensa, non solo personale ma anche territoriale, in quanto interpreta il continuo sviluppo delle sedi Avis in Sicilia. Con i due mandati, Roccuzzo, come presidente dell’Avis Comunale di Ragusa, ha raccolto e incanalato bene le potenzialità dell’Avis iblea ma soprattutto ha seminato in maniera egregia, avviando contatti con le istituzioni, civili, militari e religiose presenti nel territorio ibleo. I risultati più fecondi sono arrivati dal mondo della Scuola dove con l’attivazione di una strategia di coinvolgimento di tutti i livelli scolastici, è stato premiato dagli ottimi risultati, dando nuova linfa alla finalità dell’Avis con nuove iscrizioni e maggiore consapevolezza, a conferma di una cultura della donazione insita nella popolazione ragusana. Ripetere questa esperienza a livello nazionale sarà l’impegno futuro del dott. Roccuzzo. “Un incarico di grande prestigio e di grande responsabilità, come la cura del settore Scuola, è importante in Italia e tutto ciò mi lusinga e mi dà responsabilità” ha sottolineato il dottor Roccuzzo.