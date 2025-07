Le suggestioni del barocco. Il fascino del centro storico. La presenza di grandi firme della musica italiana. Ci sono tutti gli ingredienti per una estate da non dimenticare. Stiamo parlando di “Sagrato d’autore” che inaugura giovedì 10 luglio e che ospiterà il pubblico all’ombra della cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa. Il cartellone degli eventi è promosso dal Comune di Ragusa con il supporto della Marcello Cannizzo Agency che, proprio nel 2025, celebra i trent’anni di attività. Si comincia alle 21,30 del 10 luglio, dunque, con un artista di grande spessore come Eugenio Finardi (nella foto) che sarà in concerto con la propria band. L’ingresso è gratuito. Finardi, tra l’altro, proprio di recente si è aggiudicato la targa Mei artista indipendente dell’anno. Il debutto ufficiale di Finardi come cantautore avviene nel 1975 con l’album “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”. Il successo arriva con gli album “Sugo” (1976) e “Diesel” (1977), contenenti brani come “La radio” e “Musica ribelle”. Negli anni ’80, sperimenta vari generi musicali, dal rock acustico all’elettronica, mantenendo sempre un’identità musicale ben definita. Nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “E tu lo chiami Dio”. Alcuni successi? Extraterrestre, Le ragazze di Osaka, Musica ribelle, La radio, La forza dell’amore, Non è nel cuore. Lo stile di Finardi si caratterizza per la fusione di rock, canzone d’autore e testi impegnati, spesso con una forte componente introspettiva. Le sue canzoni affrontano temi sociali, personali e filosofici. “Sagrato d’autore” prosegue sino al 18 agosto.