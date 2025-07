Partono oggi, martedì 8 luglio 2025, le zone blu a Scoglitti, con l’introduzione di nuove tariffe agevolate per la sosta nei principali tratti del territorio urbano. Le misure, valide fino al 31 agosto 2025, nascono con l’obiettivo di offrire un servizio più vantaggioso a residenti, turisti e frequentatori occasionali, in linea con le esperienze già attuate in altri centri balneari della provincia iblea.

TARIFFE IN VIGORE

Giorni feriali

1 ora: € 0,80

Dalle ore 20:00 alle 24:00: € 2,80

Prefestivi e festivi

1 ora: € 0,80

Intera giornata (15 ore): € 5,00

Soste a lungo termine (tariffe agevolate):

Settimanale: € 30,00

Quindicinale: € 50,00

Mensile: € 80,00 AREE INTERESSATE

Versante di ponente – lato Riviera Lanterna:

Via Ammiraglio Millo

Via Orazio Costantino (fino a via Bassanesi e dal tratto via Delle Raie – via Della Melia)

Via Della Melia (corsia di destra con senso di marcia Riviera Lanterna – via O. Costantino)

Versante di levante – lato Riviera Kamarina:

Via Taranto (dalla sede della Guardia Medica fino a via Montecristo)

Area recintata “ex mercatino” compresa tra via Taranto e via Pantelleria

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I parcometri consentono il pagamento:

in contanti (monete di diverso taglio)

con tessere prepagate

tramite bancomat o carta di credito

via smartphone (iOS, Android, Windows Mobile) tramite app Easy Park, che consente il pagamento puntuale della sosta.

TOLLERANZA DI SOSTA

È prevista una tolleranza di 10 minuti, previa esposizione dell’orario di arrivo, per permettere al conducente di raggiungere il parcometro più vicino e fare ritorno al veicolo.

ESENZIONI PER RESIDENTI

Per i residenti nei tratti soggetti a pagamento è prevista l’esenzione dal ticket per una sola autovettura per nucleo familiare.

L’esenzione sarà concessa previa richiesta al Comando di Polizia Municipale e rilascio di apposito contrassegno (pass), il cui costo amministrativo è fissato in € 10,00.

Il pagamento potrà essere effettuato:

tramite c/c postale n. 11380979

o tramite bonifico bancario su IBAN: IT08S0760117000000011380979

Intestazione: Comune di Vittoria – Tesoreria Comunale

Causale: “Contributo spese rilascio pass residenti zona blu”

Il pass autorizza la sosta gratuita del veicolo ma non dà diritto a un posto auto riservato.