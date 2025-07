Sarà inaugurata venerdì, 11 luglio, alle 19, a Chiaramonte Gulfi, all’ex museo dei cimeli, in piazza Duomo, la mostra d’arte dal titolo “Paesaggi nella luce: viaggio tra i colori” dell’artista fiorentino Aldobrando Scarselli (nella foto una delle sue opere). L’appuntamento è stato promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e con l’associazione Kubbula in concomitanza con la giornata nazionale delle Pro Loco. Subito dopo, inizierà la visita di carattere storico culturale nella chiesa di San Filippo per vivere una esperienza sensoriale alla scoperta di tesori nascosti. Riflettori puntati, in particolare, su un portale seicentesco, un organo neoclassico, pitture parietali e reperti d’arte popolare. “Abbiamo promosso un trittico di eventi in occasione di questo fine settimana – dice il presidente della Pro Loco, Lucio Molè – che si preannuncia molto interessante. Si comincia con l’inaugurazione di questa mostra dedicata a un artista di chiara fama che metterà in evidenza le proprie peculiarità e sensibilità, tutte espresse nelle proprie opere. Si proseguirà con una visita nella chiesa di San Filippo per fare conoscere a tutti i visitatori i tesori che ci sono stati tramandati dai nostri padri e che abbiamo il dovere di preservare per tramandarli alle generazioni future”.