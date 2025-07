Proseguono le celebrazioni in onore della Madonna del Monte Carmelo a Ragusa. Domani, giovedì 10 luglio, i riti religiosi si terranno in occasione della giornata dedicata al Cuore immacolato della Beata vergine Maria. Alle 18 ci sarà la novena alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la recita della santa messa presieduta dal novello sacerdote don Alessio Leggio. Alle 21, in piazza, la commedia in due atti “Tre mariti e un matrimonio”, rappresentata dalla compagnia “Teatro in famiglia”. Venerdì, festa di San Benedetto, patrono d’Europa, sono stati calendarizzati i seguenti appuntamenti: alle 18 la novena alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la santa messa presieduta da don Giuseppe Iacono. Alle 21, un altro momento di intrattenimento con una figura iconica. Di scena, infatti, “Cabaret Ti Amo!”, spettacolo comico con Mariuccia Cannata, in arte Pipitonella, e Adriano Canonico. Durante la serata, degustazione di arancini e cannoli a cura di “Camì Cafè”. Gli appuntamenti ricreativi proposti dai padri carmelitani scalzi, di cui è priore il sacerdote Gianni Iacono ocd, sono stati molto apprezzati dai fedeli e dai devoti. In particolare, domenica scorsa, grande attenzione dei presenti in occasione del concerto del coro “Mariele Ventre” (nella foto), diretto dalla maestra Giovanna Guastella. I piccoli che sono saliti sul palco hanno messo in mostra tutto il proprio repertorio che non ha mancato di attirare l’attenzione di chi ha assistito e ha applaudito con convinzione i giovani cantori che, come sempre, si sono dimostrati all’altezza della situazione.