Lunghe code sull’autostrada A18 Messina-Catania in direzione nord, a causa di un incidente che si è verificato questa mattina. Un mezzo pesante, per cause ancora da accertare, si è ribaltato mentre percorreva la carreggiata in direzione Messina. Fortunatamente non si registrano feriti, ma le conseguenze per la viabilità sono state immediate e pesanti.