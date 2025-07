Laha sanzionato severamente il responsabile dell’abbandono illecito di mobili in strada, dimostrando un’efficace azione di contrasto contro l’inciviltà e il degrado ambientale. L’episodio ha avuto luogo dopo che un uomo, alla guida di un furgone da lavoro, si era recato presso ilper smaltire alcuni vecchi divani. Essendogli stato negato l’accesso a causa delle specifiche normative che regolano l’ingresso ai veicoli da lavoro presso i CCR, l’uomo, in totale spregio delle regole, ha pensato bene di “girare l’angolo” e abbandonare i rifiuti ingombranti direttamente sulla strada pubblica. A seguito di una segnalazione, gli agenti della polizia Locale hanno prontamente avviato le indagini. Grazie anche all’utilizzo delle, è stato possibile risalire al proprietario del furgone. Quest’ultimo, una volta contattato, ha dichiarato di aver prestato il veicolo a un amico. Identificato e rintracciato dalla Polizia Locale, il trasgressore è statoper l’illecito abbandono di rifiuti. Oltre alla multa, si sta valutando attentamente anche l’della condotta, data la gravità dell’atto.“Questo episodio – commenta l’assessore alle Politiche ambientali, Samuele Cannizzaro – è l’ennesima dimostrazione di come una minoranza irrispettosa continui a deturpare il nostro territorio. Voglio esprimere il mio più vivo apprezzamento alla Polizia Locale per la prontezza e l’efficacia delle indagini che hanno portato all’individuazione e alla sanzione del responsabile. Non tollereremo comportamenti simili. L’impegno dell’Amministrazione per la tutela del decoro urbano e dell’ambiente è massimo, e continueremo a essere inflessibili con chiunque pensi di poter ignorare le regole a discapito della collettività. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando tempestivamente ogni abuso, perché solo insieme possiamo costruire una Modica più pulita e rispettosa dell’ambiente”. “Ribadisco – dice il comandante Rosario Cannizzaro – il nostro impegno nel tutelare l’ambiente e il decoro urbano, invitando i cittadini a collaborare e a rispettare le norme per un corretto smaltimento dei rifiuti”.