Nel giorno dell’11 luglio, la comunità si stringe in un commosso ricordo di Simone e Alessio D’Antonio (nella foto), i due cugini tragicamente e brutalmente scomparsi l’11 luglio 2019, esattamente sei anni fa. Quel giorno resta impresso nella memoria collettiva come un momento di dolore profondo, che ha segnato non solo le famiglie D’Antonio, ma l’intera cittadinanza. Simone e Alessio, due bambini pieni di vita, sogni e innocenza, sono stati strappati prematuramente all’amore dei loro cari a causa di una tragedia che ha commosso tutta l’Italia. “In occasione di questo doloroso anniversario, si rinnova anche l’appello alla responsabilità sulle strade: il sacrificio innocente di Simone e Alessio non deve essere dimenticato, ma trasformato in un impegno concreto per la sicurezza stradale, la prevenzione e il rispetto della vita” ha commentato il sindaco Francesco Aiello. L’amministrazione comunale, esprime ancora una volta la sua più profonda vicinanza e solidarietà ai genitori, ai familiari di Simone e Alessio. Il loro sorriso rimarrà per sempre nei cuori di chi li ha conosciuti e di chi, anche senza averli mai incontrati, continua a portare avanti il loro ricordo con amore e rispetto. Domani pomeriggio nella Basilica di San Giovanni Battista alle ore 19 sarà celebrata una messa in suffragio dei due piccoli cuginetti.