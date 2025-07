Riunione della conferenza permanente in materia di problematiche ambientali, convocata per giorno 14 luglio alle 11 dalla Prefettura presso il centro “Riciclo verde” di contrada Perciata (già centro di ricerca per l’agricoltura e istituto agrario “Enrico Fermi”). Al centro dell’attenzione i seguenti temi: problematica “fumarole” – Progetto “Riciclo verde” – smaltimento da parte delle aziende agricole dei residui vegetali secchi presso il centro di contradda Perciata, in riferimento all’ “Accordo di programma per la realizzazione di un sistema integrato di gestione degli scarti vegetali prodotti nella produzione agricola in serra” sottoscritto il 3 luglio 2024; finanziamento di 12 milioni di euro, a valere sul Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione) 2021/2027 finalizzato al risanamento ambientale ed alla difesa dall’erosione del litorale di Acate e Vittoria (compreso tra la foce del “Dirillo” e la zona di Vittoria); problematica rifiuti depositati all’interno dell’area privata di proprietà della “Casmenae Petra S.r.l.s.”, localizzata in contrada Passo Scarparo “Castellazzo” lungo la Ss 115, territorio del Comune di Vittoria. Alla conferenza permanente, presieduta dal prefetto di Ragusa, parteciperanno i vertici provinciali delle forze di polizia, il comandante del Noe dei carabinieri, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il comandante della Capitaneria di Porto, il presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, i sindaci dei comuni della cd. “Fascia trasformata”, il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, il rappresentante dell’Arpa, l’Ufficio territoriale del governo di Ragusa, il Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste, il Dirigente Servizio 15 del Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale ed il presidente del CdA della Srr Ato 7. Attesa l’importanza per il territorio provinciale delle problematiche da trattare, è stata invitata a partecipare la rappresentanza politica nazionale e regionale espressione del territorio.