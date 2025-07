I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno denunciato un pregiudicato 43enne di origini albanesi, per il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Si aggirava furtivo nella zona costiera in località Caucana, osservando con attenzione le abitazioni e le loro pertinenze, quando è stato notato da alcune persone che rincasavano in orario serale. Segnalata immediatamente la situazione al 112, è intervenuta un’autoradio dei carabinieri per verificare cosa stesse accadendo. Intrattenuto inizialmente dai proprietari delle villette limitrofe a quella presso la quale stazionava, l’uomo è stato successivamente identificato dai militari e perquisito sul posto per via della circostanza che destava non pochi sospetti. Tra gli effetti personali i militari hanno rinvenuto una tronchese e un cacciavite, subito sequestrati, poiché il 43enne non riusciva a giustificarne il possesso. Considerata la situazione di fatto e gli specifici precedenti dell’uomo, nei suoi confronti è scattato il deferimento in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L’Autorità giudiziaria iblea ne valuterà il grado di responsabilità in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.