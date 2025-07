Il FC Vittoria accoglie con grande entusiasmo Gabriele Cacciola, attaccante di razza e uomo squadra, pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera con la maglia biancorossa. La sua storia calcistica è fatta di passione, sacrificio e successi costruiti passo dopo passo, dentro e fuori dal campo.

Dai primi calci nel settore giovanile del Calcio Catania, alle battaglie in Eccellenza con Acireale, Mascalucia San Pio, Giarre (campionato vinto), Modica (due stagioni esaltanti ricche di gol) e Ragusa (campionato vinto), fino alle esperienze in Serie D con Leonzio (campionato vinto), Taranto, Troina, Ragusa, e in Serie C con il Matera.

Una carriera vissuta con fame, umiltà e la voglia costante di migliorarsi. Ora Cacciola approda a Vittoria con la stessa determinazione che lo ha sempre contraddistinto.

“Quando ti chiama una società seria come il FC Vittoria, è impossibile dire di no. Arrivo con tanta voglia di dare tutto per questa maglia, consapevole del valore del progetto e dell’ambizione che si respira. Metterò cuore, gambe e testa per ripagare la fiducia e trascinare la squadra il più in alto possibile,” ha dichiarato Cacciola con emozione.

Il direttore sportivo del FC Vittoria, Giuseppe Restuccia, ha commentato: “Gabriele è un profilo che cercavamo da tempo. Ha esperienza, personalità e quella fame agonistica che serve per affrontare le sfide della nostra stagione. Siamo certi che saprà essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.”

La società desidera infine ringraziare l’agenzia Soluzione 8Sport Management Soccer per la preziosa collaborazione e la professionalità dimostrata in ogni fase dell’operazione.