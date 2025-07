E’ il giorno più atteso dai fedeli e dai devoti. E’ l’ora della festa esterna. Comiso celebra il patrono San Biagio martire. Domani si comincia alle 7 con la celebrazione eucaristica. Alle 8 ci sarà la santa messa presieduta da don Gino Ravalli, alle 9 quella presieduta da fra’ Corrado Germano. Alle 10 la celebrazione eucaristica tenuta da don Mario Modica mentre alle 11 la santa messa sarà presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. A mezzogiorno la santa messa presieduta dal rettore, il sacerdote Fabio Stracquadaini, e animata dai portatori di San Biagio. Il festoso scampanio è previsto alle 8,30, alle 12 e alle 17. Alle 9, sempre di domani naturalmente, ci sarà il corpo bandistico “Diana” che percorrerà le principali vie della città. Alle 11 marce sinfoniche in piazza Fonte Diana, alle 13 la discesa del simulacro di San Biagio dall’altare maggiore. Si riprende nel pomeriggio alle 17,30 quando i corpi bandistici “Diana” e “Caravaglios” percorreranno le principali vie cittadine. Alle 18 il raduno dei pellegrini nella chiesa di San Biagio e l’uscita del simulacro del santo patrono. Nella scalinata della chiesa di San Biagio il coro cittadino eseguirà l’inno in onore del patrono, composto dal sacerdote Antonio Garziero, musicato per banda dal maestro Claudio Digiacomo, diretto da Maria Lucia Faro ed eseguito dal corpo bandistico “Diana”. Subito dopo avrà inizio la processione che sarà allietata dalle marce sinfoniche eseguite dai corpi bandistici “Diana” e “Caravaglios” con il seguente itinerario: viale della Resistenza, via Risorgimento, via Gramsci, via San Biagio, via Morso, via San Francesco, via Tasso, via Crispi, via La Farina, via Vittorio Emanuele, via Conte di Torino, via San Leonardo, via Marengo, via Roma, via Cucuzzella, via Gen. Amato, via Veneto, via Casmene, via Regolo, via Principe di Piemonte, via Umberto I, via Di Vita, piazza Fonte Diana, via Mons. Rimmaudo (ingresso e sosta in chiesa Madre), piazza Fonte Diana, via San Biagio e rientro in chiesa. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Diara. Martedì 15 luglio si terrà poi la celebrazione eucaristica alle 19 mente alle 20 ci sarà il sorteggio dei premi messi in palio per la festa di Maria Ss. Addolorata. L’appuntamento si terrà presso la chiesa di San Biagio. A occuparsi della diffusione mediatica degli eventi relativi a questa speciale tradizione religiosa l’impresa Gali group trasporti e logistica di Ispica.