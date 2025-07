Il primo colpo del Modica Calcio ha un nome e un volto ben noto agli appassionati di calcio siciliano: David Valença è un nuovo giocatore rossoblù. È lui il primo nome dell’era Filippo Raciti, il classe ’96 tornerà a vestire i colori rossoblu dopo essersi regalato la vittoria del campionato di Eccellenza nel Girone A con l’Athletic Palermo dopo una lunga lotta contro una corazzata come il Gela. Nato a Coimbra, il giocatore portoghese, inizia la sua carriera “italiana” al Ragusa, di cui diventa subito capitano e con cui si regala la vittoria del campionato di Eccellenza e la Coppa Italia regionale. Un inizio da incorniciare che lo vedrà ancora protagonista prima vincendo una Coppa Italia nazionale con il Paternò, quindi il campionato la scorsa stagione con i rosanero guidati da Raciti, che fa della sua esperienza una base fondamentale per la costruzione delle sue rose. Mediano e all’evenienza difensore centrale, ha dimostrato negli anni di avere un forte dinamismo, una grande visione di gioco e ottime abilità aeree. Un tutto fare nella zona mediana del campo, in grado di guidare la squadra con personalità e carisma. Già con un trascorso in città proprio con Raciti in panchina, nella stagione 19/20, Valença ha subito dimostrato forte interesse per il progetto del Modica di Pitino e Gugliotta, pronto a seguire il suo allenatore per vivere una nuova emozionante stagione, quella che si aspetta ogni sostenitore rossoblù.