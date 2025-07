Incendio in abitazione sabato pomeriggio in centro storico a Modica, in prossimità della storica chiesa di Sant’Andrea, vicino al quartiere Vignazza. Sono intervenuti i vigili del fuoco, non senza difficoltà a causa della tortuosità delle strette vie del centro storico e la vicinanza tra gli edifici.

Tutto ciò ha reso le operazioni di spegnimento particolarmente delicate, richiedendo cautela per evitare che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti, molte delle quali di notevole valore storico e artistico. Non si segnalano feriti o intossicati gravi. Le persone presenti nell’abitazione al momento dell’incendio sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente e con l’aiuto dei primi soccorritori. Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato il rogo: le indagini sono in corso per accertare l’origine dell’incendio.