Una serata straordinaria quella di sabato sera. Che rimarrà a lungo in memoria. Un appuntamento che ha rappresentato il clou di questa fase iniziale dell’estate 2025. Non solo per Chiaramonte, dove l’evento si è svolto in una piazza Duomo gremita di spettatori, ma anche per il resto della provincia di Ragusa. L’appuntamento promosso dalla Pro Loco e dal Comune di Chiaramonte, con il concerto sinfonico dell’orchestra del teatro Massimo Bellini di Catania, è stato salutato da un grandissimo successo. Complice anche la scelta del repertorio, quell’Hollywood gala caratterizzato dall’esecuzione di alcune tra le più celebri colonne sonore.La direzione artistica di Carmen Failla ha saputo rendere questi momenti ancora più speciali. Dai Magnifici sette di Elmer Bernstein al tema di 007 composto da John Barry, per non parlare dei Pirati dei caraibi di Klaus Badelt sino ad arrivare all’intramontabile Gabriel’s oboe da The mission di Ennio Morricone. E poi la travolgente parte finale con le colonne sonore create dal “mago” John Williams e quindi la marcia di Superman, Et, I predatori dell’arca perduta e la suite sinfonica di Guerre Stellari. Pubblico che ha non solo apprezzato ma anche molto applaudito gli orchestrali, pubblico consapevole di avere assistito a una performance unica nel suo genere. L’occasione è stata utile per consegnare un riconoscimento agli strepitosi fratelli jazzisti Matteo e Giovanni Cutello. Il sindaco Mario Cutello e il presidente della Pro Loco, Lucio Molè, assieme al presidente dell’associazione Ragusani nel mondo, Sebastiano D’Angelo, hanno voluto mettere così in rilievo i risultati ottenuti da questi due giovani chiaramontani, ambasciatori della musica jazz nel mondo. “Ringrazio – ha affermato Lucio Molè – il Comune, il Libero consorzio, l’Ars e tutti gli sponsor privati che hanno creduto in questo progetto. Riteniamo di avere dato vita a un evento speciale. E il pubblico presente ci ha dato ragione in questo senso”.