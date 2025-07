Un incidente stradale che ha coinvolto un minorenne a bordo di un ciclomotore e due autovetture si è verificato stasera via Tirella, una delle arterie principali della città. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclomotore, condotto da un giovane che trasportava un coetaneo si sarebbe scontrato con una delle due auto coinvolte, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al minorenne. I due giovani, sebbene coscienti, sono stati trasportati all’ospedale Maggiore per accertamenti più approfonditi. Per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti per la durata delle operazioni, sono giunti gli agenti della polizia. Spetta a loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La via Tirella è rimasta parzialmente interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.