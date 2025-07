L’Avis provinciale di Ragusa aderisce alle Giornate per la donazione del sangue e plasma indette dalla Regione Siciliana, in particolare a quella del 19 luglio, data in cui si ricorda la strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta. Nell’occasione è stata programmata, in collaborazione con il Servizio trasfusionale dell’Asp di Ragusa, una giornata speciale di donazione presso le Avis comunali di Comiso, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria. “L’Avis provinciale di Ragusa – dichiara il presidente Salvatore Poidomani (nella foto) – da sempre impegnata per la promozione non solo del dono del sangue ma anche di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, della responsabilità civica, della legalità e della pace, ritiene doveroso partecipare ad una iniziativa in cui si intende celebrare la vita e soprattutto ricordare il sacrificio dei magistrati Falcone, Borsellino, Livatino e delle loro scorte, che continuano a rappresentare per tutta la comunità siciliana figure esemplari della lotta alla mafia, che deve concretizzarsi anche attraverso la promozione dei valori della giustizia, della legalità e dell’impegno civico”.