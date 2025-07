Cultura è presidio di memoria e resistenza, perché la lotta alla mafia non può e non deve mai smettere di essere un’urgenza collettiva. È in questo spirito che la rassegnadedica, anche quest’anno, una serata alla legalità, in coincidenza con le giornate in cui l’Italia ricorda i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Venerdì 18 luglio alle ore 21.30, nel Giardino delle Suore del Sacro Cuore a Marina di Ragusa, sarà ospite la Dott.ssa, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, tra le voci più autorevoli e impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata. Già magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia, ha ricoperto ruoli centrali in processi fondamentali, come quello sull’omicidio di Peppino Impastato. In dialogo con il giornalista Saro Distefano, la dott.ssa Imbergamo offrirà al pubblico una riflessione lucida e profonda sul senso contemporaneo della giustizia, sulla responsabilità civile e sulla necessità di tenere viva la memoria come atto quotidiano. A dare forza alle parole, le letture dell’attore Benedetto Guardiano, che accompagnerà la serata con testi tratti dalle opere di Andrea Camilleri. Una scelta di Liolà per omaggiare il maestro, nel centenario della sua nascita, a testimonianza del suo legame profondo con la cultura e l’identità siciliana. Le ideatrici e organizzatrici della rassegna, Caterina Giardina, Elide Poscia e Cecilia Tumino, sottolineano: “Siamo profondamente onorate di avere nostra ospite la dottoressa Franca Imbergamo, figura di primo piano nella lotta alla mafia, oggi sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La sua presenza, nei giorni in cui ricordiamo i giudici Falcone e Borsellino, è per noi un’occasione preziosa per rinnovare l’impegno civile contro ogni forma di criminalità mafiosa. Il suo lavoro, tra cui il processo per l’omicidio di Peppino Impastato, rappresenta un esempio altissimo di dedizione alla verità e alla giustizia. Siete tutti invitati a condividere con noi questa serata di memoria e responsabilità collettiva, certi che solo la conoscenza e la consapevolezza possano tenere viva la lotta contro la cultura mafiosa“. La serata si inserisce all’interno dell’ottava edizione di Liolà, la rassegna promossa dallacon il sostegno del Comune di Ragusa e il contributo di numerosi sponsor. Dal 27 giugno al 5 settembre, Liolà propone un ricco calendario di appuntamenti culturali che intrecciano letteratura, storia, teatro, musica e identità del territorio, con l’obiettivo di stimolare riflessione, confronto e senso di comunità. Negli anni, la rassegna è cresciuta fino a diventare un riferimento per chi, anche durante l’estate, cerca momenti di approfondimento e bellezza condivisa. Il Giardino delle Suore del Sacro Cuore, tradizionale cornice degli incontri, accoglierà il pubblico in uno spazio che unisce intimità e apertura al pensiero. Tutti gli eventi della rassegna Liolà sono a ingresso libero.