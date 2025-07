Momenti di paura per una donna di 70 anni in vacanza a Scoglitti, aggredita da un cane randagio mentre passeggiava lungo la Riviera Camarina. L’episodio risale al 3 luglio, ma è stato reso noto solo ieri sera durante la seduta del consiglio comunale di Vittoria. A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata infatti la consigliera comunale Monia Cannata (Fratelli d’Italia), intervenuta in aula per sollecitare l’amministrazione a rafforzare il controllo sul fenomeno del randagismo, definito “in costante crescita” negli ultimi anni nella zona. Secondo quanto emerso, la donna stava camminando vicino all’arenile quando è stata avvicinata da due cani randagi. Uno di questi, particolarmente aggressivo, l’ha improvvisamente azzannata al polpaccio, provocandole una profonda ferita. Immediato il soccorso e il trasferimento all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove i medici le hanno praticato sette punti di sutura e avviato il trattamento antirabbico. Nel corso della seduta è intervenuto anche l’assessore alla Tutela degli Animali, Cesare Campailla, il quale ha ricordato l’attività svolta dall’ambulatorio comunale di Vittoria, attivato in collaborazione con l’Asp: “Abbiamo superato quota mille sterilizzazioni, un impegno concreto per affrontare un problema complesso”. Campailla accusa poi Cannata, attraverso i canali social, di non amare gli animali. “Esattamente il contrario!” replica, aggiungendo: “Li vorrei sterilizzati e reimmessi sul territorio, esattamente come dice la legge!”.