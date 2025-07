“Ne abbiamo sentite di cotte e di crude, in questi ultimi giorni, in merito all’ormai atavico problema del ponte di Camarina. Soprattutto, attacchi ingiustificati da parte di certa destra all’amministrazione comunale e al sindaco Aiello che ha sempre dichiarato di volere un ponte carrabile che possa collegare i due territori, quello di Vittoria e quello di Ragusa. A fronte di tutto ciò che è stato detto, occorre, quindi, fare chiarezza”. Lo afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro (nella foto), in un video realizzato sul posto.

“Sappiamo tutti che questa strada, prima della devastante piena – continua Nicastro – era di fatto già interrotta perché il promontorio fa registrare dei problemi di carattere idrogeologico e quindi dall’altra parte ci vorrà un progetto di mitigazione rischio frane che non spetta alla nostra amministrazione realizzare, ma spetta ad altre amministrazioni. La destra ha pubblicato la delibera dell’amministrazione comunale asserendo che la stessa andava in una direzione inversa rispetto a quello che avevamo dichiarato. Qualcuno sottolinea che nella delibera c’è scritto che il progetto del nuovo ponte, a guado provvisorio, garantirà solamente la continuità del traffico pedonale e veicolare leggero. Cari consiglieri della destra, il traffico veicolare leggero non sono altro che le automobili, non sono altro che i furgoncini, i mezzi fino a 3,5 tonnellate. Quindi, così come sempre è stato. Anzi, noi, come amministrazione comunale, e l’ha detto il sindaco in primis, abbiamo individuato via della Fratellanza come percorso alternativo nell’attesa che qui sia fatto qualcosa, nell’attesa che gli organi competenti, l’autorità di bacino, la Regione, la Provincia, si diano una mossa per risolvere questo problema. Non è possibile che chi appartiene a questo territorio non possa raggiungere il museo di Camarina, da questa parte, però dall’altra parte, cioè dal territorio di Ragusa, si possa accedere tranquillamente con la macchina e poi direttamente parcheggiare dinanzi al museo. E quindi il nostro territorio ancora una volta rimane sempre bloccato, rimane sempre ai margini. La destra è al governo della Regione, al governo della nazione e adesso anche al governo della Provincia regionale di Ragusa. Quindi, intervenite, impegnatevi per questa soluzione, bussate alle porte della Regione da voi governata perché se non sapete battere i pugni neanche con i vostri riferimenti nazionali, neanche con il presidente della Regione, neanche con il presidente della Provincia, se voi che siete al governo non riuscite a battere i pugni su questa vicenda, è ovvio che voi non siete in grado di governare non solo una città, ma neanche un condominio”.