È ormai confermata l’intensa ondata di caldo che riguarderà la Sicilia. Il caldo torrido inizierà a partire da domenica quando una massa d’aria rovente di matrice nord africana raggiungerà la nostra isola, con massime fino a 37-38 gradi in zona. Sono le informazioni che arrivano da Meteo Ispica e che riguardano la realtà locale blea.



Lunedì si entrerà nel clou dell’ondata di caldo, e probabilmente sarà la prima giornata con punte localmente oltre i 40 gradi nel Ragusano. Il picco del caldo sarà probabilmente nella giornata di martedì, quando la Sicilia verrà sfiorata da un’isoterma +30 °C a 850 hPa, il che significa che al suolo si avranno punte superiori ai 40 gradi in maniera diffusa, con possibili picchi di 46-47 gradi nell’entroterra catanese e alto siracusano. Nella mappa trovate le temperature massime approssimative di martedì.



Le temperature massime effettive dipenderanno da come si disporranno i venti. Per quanto riguarda Ispica città se i venti si disporranno da ovest/nord-ovest si avrebbe un minimo effetto foehn che farebbe impennare il termometro fino a 42-43 gradi, mentre nel caso dovesse entrare la brezza di mare le temperature saranno più basse, ma con un tasso di umidità maggiore. In ogni caso l’ondata non dovrebbe essere intensa come quella del 2021, anche se non si è lontani. Il caldo continuerà probabilmente anche nelle giornate di mercoledì e giovedì prossimo, mentre un po’ di refrigerio dovrebbe arrivare nel weekend.