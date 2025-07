Nuova linfa per il centrocampo biancorosso: ilaccoglie con entusiasmo un. Centrocampista classe 1998, Trovato (nella foto con Pinnolo) porta con sé un curriculum importante e un bagaglio di esperienze che parlano da sé., ha raggiunto anche una, mettendosi in luce come uno dei profili più promettenti della sua generazione. Da lì, ha proseguito il suo percorso con maglie prestigiose,, e poi quelli di. Un giocatore, capace di abbinare corsa, tecnica, senso tattico e spirito di sacrificio. Il suo arrivo va a rafforzare in modo deciso la mediana biancorossa, portando personalità, geometrie e quell’esperienza che può diventare determinante durante la stagione. “– ha dichiarato il nuovo arrivato –. Ho girato tanto, ho vissuto esperienze importanti in piazze diverse, ma avevo bisogno di sentire un progetto vero, di quelli che ti coinvolgono anche come uomo, non solo come calciatore. E qui sono certo di trovare tutto questo. Non vedo l’ora di iniziare, di conoscere i tifosi e di dare tutto in campo. Voglio portare il mio contributo, dentro lo spogliatoio e nei novanta minuti, ogni domenica.” Soddisfatto anche il direttore sportivo, che ha seguito da vicino l’operazione: “. Ha vissuto realtà importanti e viene qui con l’umiltà e la voglia giusta per rimettersi in gioco. Siamo convinti che sarà un valore aggiunto per la nostra rosa, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la sua capacità di leggere le partite e dare equilibrio. È il tipo di giocatore che ti fa crescere il livello della squadra.” Con questo nuovo tassello, ilprosegue nella costruzione di una squadra, pronta a dare battaglia e a farsi valere nel prossimo campionato.