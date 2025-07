Incontro ieri pomeriggio a Ragusa dei sindaci con il direttore generale dell’assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, sul tema della nuova rete ospedaliera della Sicilia e della Provincia di Ragusa. “La Regione ha proposto per il nostro territorio – afferma il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – una diminuzione dei posti letto ospedalieri e tutto questo è inaccettabile. La provincia di Ragusa a tutt’oggi ha una percentuale di posti letto per acuti del 2,2 × 1000 abitanti a fronte di una percentuale siciliana del 2,42 × 1000 abitanti. Per dimostrare la drammaticità dell’attuale situazione, basta guardare i dati degli altri paesi europei. In Germania, la percentuale è del 7,66 × 1000 abitanti e in Francia e del 5,40 × 1000 abitanti. In Europa su 27 paesi, l’Italia è al 20º posto per numero di posti letto ospedalieri”. “Tutto questo – ancora Ammatuna – vuol dire intasamento dei Pronto Soccorso e una sanità non degna di un paese civile. Non è assolutamente tollerabile che per un ricovero ospedaliero urgente debbano trascorrere dei giorni. Purtroppo, con questa nuova proposta regionale di rete ospedaliera, non ci sarà nessun miglioramento dell’offerta sanitaria, anzi avremo un peggioramento. I cittadini della provincia di Ragusa, non possono assolutamente accettare che venga messo in discussione il diritto alla salute che è il bene supremo di ogni essere umano”.