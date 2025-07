“Insieme: vai col bus, sei più sicuro” è il titolo della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L’obiettivo è chiaro: tutelare la sicurezza dei giovani offrendo loro una concreta alternativa gratuita all’uso dell’automobile nelle ore notturne, quando i rischi legati alla guida in stato di ebbrezza aumentano in modo significativo. Il servizio prevede l’attivazione di navette gratuite ogni venerdì, sabato e domenica del mese di agosto, dalle ore 20:00 alle ore 04:00, con partenza dalle principali località della provincia e destinazione i locali del litorale ibleo. Il progetto, nato su input del consigliere provinciale e sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, perfezionato grazie alla collaborazione del consigliere Angelo Galifi, è stato condiviso dalla presidente Maria Rita Schembari con il pieno sostegno della maggioranza consiliare provinciale. “Si tratta di un’iniziativa di grande responsabilità e buon senso. Abbiamo voluto dare un segnale forte e concreto a favore della sicurezza dei nostri giovani che siamo certi avrà la massima condivisione”, dichiara Maria Rita Schembari. Per garantire la massima efficacia del servizio, il Libero Consorzio ha invitato tutti i Comuni della provincia a segnalare, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione ufficiale, le tratte prioritarie da attivare. Le proposte saranno poi valutate e definite in una riunione operativa che si svolgerà presso la sede del Consorzio, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni aderenti. Il servizio sarà interamente gratuito per gli utenti, e realizzato in collaborazione con agenzie di vigilanza, associazioni di volontariato e un numero verde attivo per informazioni e supporto. La campagna sarà accompagnata da un’attenta comunicazione sui media locali e istituzionali. La copertura finanziaria sarà garantita attraverso le variazioni di bilancio in approvazione nel prossimo Consiglio Provinciale. “Confidiamo nella pronta adesione di tutti i Comuni della provincia – conclude la Presidente Schembari – nella consapevolezza che la sicurezza dei nostri ragazzi rappresenta un valore condiviso, che ci unisce come istituzioni e come comunità”.