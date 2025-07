Si va definendo sempre di più il roster dell’Avimecc Modica edizione 2025/2026.

La dirigenza biancoazzurra, infatti, ha ufficializzato l’arrivo alla corte di coach Enzo Distefano dell’opposto italo – polacco Pietro Mariano (nella foto).

Classe 1999, Mariano è originario di Solofra, è alto 198 centimetri e arriva all’ombra del castello dei conti dalla Callipo Vibo Valentia, dove lo scorso anno è stato impegnato nel campionato di serie B, ma vanta già esperienze in serie A3 con la Wow Green House Aversa e con l’Aurispa Del Car Lecce.

Ora per l’atleta campano la possibilità di tornare a giocare in Terza Serie per dimostrare tutto il suo valore.

“Torno in serie A3 – dichiara Pietro Mariano – con grande motivazione e voglia di dimostrare tutto il mio valore. Dopo l’esperienza calabrese di Vibo, dove ho avuto la possibilità di confrontarmi in un contesto comunque importante, sento di essere cresciuto tanto, sia come giocatore,sia come persona. Arrivo a Modica con l’ambizione di dare il massimo, aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi e continuare il mio percorso di crescita. Voglio essere un punto di riferimento in campo e contribuire a creare un gruppo solido e competitivo anche fuori dal rettangolo di gioco. Siamo una squadra giovane, è vero, ma -continua – con tanta qualità e soprattutto con una gran voglia di dimostrare. Questo, può diventare il nostro punto di forza: fame, entusiasmo e coraggio. Il campionato di serie A3 è tosto e ogni anno si alza di livello, motivo per cui non possiamo permetterci cali, ma credo che anche noi possiamo dire la nostra. Se lavoriamo uniti, con intensità e spirito di sacrificio possiamo diventare una squadra “scomoda” da affrontare. Credo non sarà facile per nessuno venirsela a giocare contro di noi. Ai tifosi modicani – sottolinea – prometto che darò tutto ogni singolo giorno e sia in allenamento, sia in partita non mancheranno impegno, grinta e voglia di lottare per questa maglia. So quanto sia importante avere un pubblico che ti sostiene, e io farò di tutto per meritarmi il loro supporto. Voglio trasmettere energia, carattere e passione – conclude Mariano – e combatteremo insieme, punto su punto con il cuore”.

L’inserimento di Mariano, dunque, aggiunge un ulteriore tassello al roster a disposizione di coach Enzo Distefano, che di ritorno dal Volley mercato di Bologna, non vede l’ora di ricominciare la sua nuova avventura alla guida dei “Galletti”.

“Pietro Mariano – spiega Enzo Distefano – è un giovane opposto che seguivo da diverso tempo e che volevo portare a Modica. Finalmente ci sono riuscito, per cui sono soddisfatto di averlo nel mio roster per la prossima stagione. Le referenze su di lui sono tutte positive e parlano di un ragazzo validissimo sia a livello tecnico, sia a livello umano. Ha delle doti fisiche importanti e una buona tecnica e ha già fatto esperienze in serie A3 con Aversa e Lecce. A Modica – continua – ritrova Alessandro Cipolloni suo compagno di squadra a Lecce e sono sicuro che anche Pietro darà il suo valido contributo per provare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Ho già parlato con lui e credo che sia convinto della sua grande utilità nel nostro progetto stagionale, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fisico e tecnico all’interno del roster. Non vedo l’ora di poterlo finalmente allenare e – conclude il tecnico dell’Avimecc Modica – di dargli la possibilità di esprimersi in un campionato difficile come la serie A3 che è sempre più di altissimo livello, in cui, ne sono certo lui può essere protagonista”.