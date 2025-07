All’interno della cittadella fieristica Emaia a Vittoria, prende sempre più forma il nuovo impianto polivalente sportivo che ospiterà la possibilità di vedere all’opera all’interno diverse discipline come basket, calcetto e pallavolo. “Una struttura nuovissima – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro (nella foto), durante un sopralluogo effettuato in queste ultime ore – una struttura che stiamo portando a compimento grazie all’impegno della nostra amministrazione comunale e degli uffici che hanno alacremente operato per intercettare un finanziamento a valere sul Pnrr per un importo pari a due milioni di euro. Grazie a questo finanziamento che abbiamo ottenuto, oggi tutto quello che avevamo promesso l’anno scorso sta diventando realtà. Sono quasi pronti i posti a sedere all’interno dell’impianto e tutti gli altri servizi che renderanno questo sito assolutamente appetibile per le varie società sportive della nostra città. Prendiamo atto, dunque, di come l’amministrazione comunale continui ancora la propria battaglia di ricostruzione e di rinascita di una città, di questa città, che abbiamo trovato nel degrado, abbandonata, in cui non c’erano neanche strutture sportive degne di questo nome. Invece oggi, grazie alla nostra dedizione, tutto ciò sta diventando concreto. Sono veramente contento, e lo dico da assessore ai Lavori pubblici, per aver portato avanti questo progetto, questa iniziativa, affiancando l’attività del sindaco Francesco Aiello che, pur a fronte dei problemi con cui quotidianamente ci si misura, continua a mantenere dritta la barra dell’attività e dell’attenzione. Insomma, continuiamo ancora nel percorso di rinascita e di ricostruzione di una città che cerca riscatto dopo la disattenzione che le era stata riservata dalla gestione commissariale e dalla precedente amministrazione. Noi continueremo in questo percorso assieme al nostro sindaco, assieme a tutta l’amministrazione comunale e agli uffici per cercare di far meglio, per cercare di portare migliorie alla città di Vittoria e Scoglitti. Saremo ancora a disposizione e continueremo nel nostro percorso di rinascita, un percorso a cui abbiamo sempre creduto e che intendiamo portare a compimento”.