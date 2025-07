Un uomo, impegnato in attività di manutenzione nel proprio terreno, è rimasto vittima di un ribaltamento accidentale della motozappa che stava manovrando. Si chiamava Giuseppe Spada, 60 anni, originario di Floridia, ed è deceduto ieri in un drammatico incidente agricolo avvenuto in contrada Finaiti.

L’attrezzatura agricola, finita fuori controllo per cause ancora al vaglio degli inquirenti, lo ha travolto, provocando ferite mortali. A fare la macabra scoperta è stato un familiare, allarmato dalla prolungata assenza del 60enne. Quando il nipote è giunto sul posto, ha trovato il corpo esanime dello zio, gravemente mutilato. I sanitari del 118, arrivati poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Una telecamera di sicurezza posizionata nelle vicinanze ha registrato solo l’audio del motore in funzione, che si interrompe bruscamente attorno alle 19,00, orario compatibile con l’incidente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Floridia e gli esperti della Scientifica per effettuare i rilievi. La magistratura ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.