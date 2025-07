Una notte di lamiere contorte e sirene spiegate quella appena trascorsa a Porto Empedocle. Un violento incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 115, all’altezza dell’Hotel dei Pini.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, tre automobili si sono scontrate in una carambola devastante. Nell’impatto, una delle vetture si è ribaltata, accartocciandosi su un fianco. Il bilancio è pesante: sei persone sono rimaste ferite. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di due bambine, che hanno riportato traumi importanti.

Per una di loro, di appena 10 anni, sono stati attimi di puro terrore: rimasta intrappolata nell’abitacolo distrutto, è stata liberata solo grazie al complesso e delicato intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per estrarla in sicurezza.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono accorse tre ambulanze, tra 118 e Gise, che hanno prestato le prime cure e trasportato d’urgenza tutti i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I carabinieri della sezione Radiomobile, supportati da una volante della Polizia, hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.