Una devozione e una fede smisurate. Danno vita a un affetto che non conosce confini. Sono i sentimenti che la comunità giarratanese ben conosce. E che ogni anno non stenta a manifestare con estremo trasporto nei confronti della propria Patrona, la Madonna della neve. E accadrà anche stavolta, nel corso di questa estate 2025, con i solenni festeggiamenti che, nella basilica di Sant’Antonio Abate, sono programmati a partire da oggi, lunedì 28 luglio, con la cosiddetta “Scinnuta”, vale a dire la discesa dalla cappella dell’altare maggiore del venerato simulacro della Madre di tutti. Il momento è davvero speciale per l’intera Giarratana perché non manca di coinvolgere anche chi, originario del centro montano e costretto a vivere fuori per motivi di lavoro, sceglie proprio questo periodo dell’anno per tornare a casa, allo scopo di rendere omaggio alla Madonna della neve.

Si comincia, dunque, oggi alle 18, da piazza Martiri d’Ungheria, con il gruppo Tamburi di Giarratana che sfilerà lungo le vie principali del paese fino alla basilica per annunciare l’apertura dei festeggiamenti. Alle 18,30, ci sarà la preghiera meditata del Santo Rosario, alle 19 la celebrazione eucaristica nella basilica di Sant’Antonio Abate. Alle 19,45 l’esibizione degli stessi tamburi sul sagrato della basilica. Alle 20 il suono a festa delle campane e lo sparo dei 21 colpi a cannone annunciano alla cittadinanza “A scinnuta” dalla cappella dell’altare maggiore del venerato simulacro della santa patrona al solenne canto delle litanie lauretane e dell’Inno alla Patrona. Dal 29 al 31 luglio, inoltre, ogni giorno alle 18,30 ci sarà la preghiera meditata del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica nella basilica di Sant’Antonio abate. Domani, inoltre, per quanto riguarda il programma culturale-folkloristico, ci sarà alle 21 il cineforum sul tema “Terra di Maria”: si terrà sul sagrato della basilica di Sant’Antonio Abate. Domani e giovedì 31 luglio, inoltre, dalle 21, la prima edizione del torneo di carambola/biliardo “Maria Ss. della Neve”. Si terrà presso il centro pastorale Piergiorgio Frassati. “Con l’augurio – dice il sacerdote Salvatore Puglisi, amministratore parrocchiale a Giarratana – che questi solenni festeggiamenti in onore a Maria, Madre di Dio, venerata con il titolo “Madonna della neve”, possano aiutarci a riscoprire Cristo, nostro Salvatore. Ai piedi della Croce, Maria è diventata nostra madre e quindi modello per tutti noi credenti, di fede, speranza e carità. Lei ci indica e ci invita, come a Cana di Galilea, a seguire il suo Figlio: “Fate quello che vi dirà”. Raccogliamo quest’appello e impegniamoci a seguire sempre di più Gesù Cristo, nostra unica salvezza e centro della nostra fede”. La solennità di Maria Santissima della Neve è fissata per martedì 5 agosto quando si terranno le consuete due processioni con il simulacro. Ad occuparsi della promozione degli eventi religiosi e folkloristici che stanno caratterizzando questa e altre feste del territorio ibleo l’impresa Gali group trasporti e logistica che mette in rilievo il carattere identitario dell’appuntamento in questione.