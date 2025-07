Il ragusano Angelo Firrito (nella foto) in luce nel golf. Ha vinto, infatti, il titolo nazionale della categoria quinta. Ed è stato ammesso alla finale mondiale che si svolgerà in America. Un vero e proprio punto di riferimento per questa disciplina. Il Team Up Series di cui Firrito fa parte ha vinto dopo dieci anni la prima coppa. Per Angelo Firrito, dopo essere arrivato secondo lo scorso anno in seguito a un durissimo playoff, si aprono le porte per la finale Fedex cup che si terrà ad Atlanta negli Stati Uniti.