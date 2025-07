Una grigliata in famiglia, in una serena sera estiva, si è trasformata in tragedia a Mazara del Vallo. Un uomo di 86 anni ha perso la vita ieri sera, soffocato da un boccone di carne che non gli ha lasciato scampo.

L’incidente è avvenuto nel cortile di casa, durante una cena all’aperto. Secondo il racconto dei familiari, l’anziano ha iniziato a mostrare chiari segni di soffocamento subito dopo aver ingerito la carne. Il panico ha interrotto bruscamente la convivialità: nonostante i disperati tentativi dei presenti di liberargli le vie respiratorie, il bolo alimentare bloccava completamente il respiro. In una corsa contro il tempo, i familiari lo hanno caricato in auto per portarlo al pronto soccorso dell’ospedale “A. Ajello”. All’arrivo, però, le sue condizioni erano già disperate. I medici hanno tentato ogni manovra possibile, ma per l’86enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio provocato dal soffocamento.