Saranno circa 500, in rappresentanza di 8 nazioni, i partecipanti all’edizione numero 17 della Filippide, la maratona con partenza da Chiaramonte Gulfi che scatterà alle 4,30 di domenica mattina. La maratona più originale in Italia e non solo, considerando che si corre alla maniera degli antichi Greci, senza orpelli tecnologici, con ristori a base di acqua e viveri naturali, con in premio solo la classica corona d’alloro. I concorrenti correranno fino al passaggio dal castello di Donnafugata trovando a quel punto gli atleti della Filippide Castle, prova più breve che faranno lo stesso tracciato finale, fino al traguardo posto davanti la casa del commissario più famoso d’Italia. L’arrivo previsto del primo filippide sarà dalle 7,00. Saranno molti gli atleti che si daranno battaglia per iscrivere il loro nome sull’albo d’oro, tra questi Lorenzo Lotti che in terra ragusana quest’anno ha già conquistato la Straragusa di gennaio. Contro di lui Sebastiano Foti reduce dalla piazza d’onore alla Baroque Race, Enzo Taranto capitano della società organizzatrice Atletica no al doping e già vincitore nel 2018 e Salvatore Gianchino, già avvezzo alla particolarità di questa competizione. Ad attendere i vincitori i rappresentanti degli Enti interessati e un grazie va alla Uisp Iblei diretta da Gabriella Elia che ha sempre creduto nelle manifestazioni sportive come volano per il movimento del territorio. Da sottolineare anche la presenza della Walking Castello, dove moltissimi atleti si cimenteranno in questa disciplina come sano stile di vita. Un grazie particolare al Comune di Ragusa, Avis regionale e comunale guidata da Attilio Gregna, Gulino Servizi, Albani Op e a tutti coloro che a vario titolo contribuiranno alla riuscita dell’evento. Appuntamento quindi a domenica 3 agosto per assistere alla carica dei cinquecento sulla spiaggia più suggestiva dell’area iblea, con partenza dall’Antica Stazione di Chiaramonte Gulfi e arrivo presso Punta Secca, a Casa Montalbano.