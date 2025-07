Lo spettacolo teatrale “Amedeo Fusco racconta Frida Kahlo”, che da più di due anni gira l’Italia tra teatri, sale d’arte, biblioteche e festival culturali, torna domenica 3 agosto alle 22 a Marina di Ragusa nel giardino delle suore, con ingresso da via Augusta. Sarà la 72esima replica (caratterizzata da 58 sold out e 49 standing ovation), la 25esima nella provincia iblea. Assieme a Fusco (nella foto), lo straordinario tenore Dario Adamo. Non si tratta di una semplice narrazione biografica. Non è una semplice biografia messa in scena. È un monologo teatrale, della durata di circa un’ora, intenso e vibrante, che conduce lo spettatore nel cuore pulsante di una donna capace di trasformare il dolore in arte. Fusco interpreta, racconta, evoca, immergendo lo spettatore in un flusso emozionale che attraversa tutta la vita di Frida: dall’infanzia segnata dalla poliomielite, al terribile incidente del tram, dall’amore tumultuoso con Diego Rivera ai quadri viscerali, veri, rivoluzionari. Lo spettacolo è arricchito anche da interventi musicali che ne amplificano l’intensità emotiva. La Frida di Amedeo Fusco non è solo il simbolo che tutti conosciamo.

È una donna viva, complessa, dolente, ironica, sensuale, capace di attraversare il dolore e trasformarlo in arte. Lo spettacolo ha ricevuto numerosi apprezzamenti dalla stampa e dal pubblico, in ogni parte d’Italia. In moltissime repliche, come detto, si sono registrati applausi calorosi e standing ovation, a testimonianza del forte impatto emotivo che la performance riesce a trasmettere. Il pubblico vibra, si commuove, riflette. Frida si fa carne e anima sul palco e Fusco sa renderla profondamente umana. Per Amedeo Fusco questo spettacolo rappresenta anche un ritorno alle sue origini teatrali, dopo anni dedicati all’arte visiva e alla curatela. “Dopo quattordici anni – dice – sono tornato al teatro perché Frida mi ha riportato alle mie radici”. È uno spettacolo perfetto anche per il pubblico televisivo: mescola arte, storia, emozione e impegno. Una narrazione viva, vibrante, che invita alla partecipazione empatica e lascia il segno. Un appuntamento che, domenica, sarà ancora una volta da non perdere. Prenotazione su whatsapp al 338.1443393. Ingresso 10 euro. Lo spettacolo non è adatto ai bambini.